Homem é morto a tiros em praça do Lobato

Homem foi morto no Subúrbio de Salvador - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Igor Araújo dos Santos, de 31 anos, foi morto a tiros no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador, na noite deste domingo, 27.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada ferida numa praça e socorrida até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. Também estão sendo realizadas diligências para identificar a autoria do crime.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador.