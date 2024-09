Homem é morto a tiros em rua movimentada no Cabula

- Foto: Divulgação/PMBA

Um homem foi morto a tiros no bairro do Cabula, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 9. De acordo com relatos de testemunhas, o homem que não teve sua identidade revelada, foi baleado ao roubar um aparelho celular de um policial militar e tentar fugir.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi ferida por disparo de arma de fogo na Rua Silveira Martins, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a corporação está apurando as circunstâncias e autoria do caso.