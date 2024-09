Homem suspeito de assaltar baiana de acarajé é espancado em Itapuã

"JUSTIÇA" COM AS MÃOS

Um homem foi espancado por suspeita de assaltar uma baiana de acarajé e uma loja de açaí no bairro de Itapuã, na noite desta segunda-feira, 9.

De acordo com informações preliminares, o homem conseguiu ser rendido por populares, que usaram pedra, pau e realizaram agressões no homem, que foi ao solo. Ele estava com um colega, que conseguiu fugir armado.

Uma ambulância do Samu foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, mas não há informações do estado de saúde dos suspeito e nem para onde foi levado.

Equipes da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamadas para acompanhar a situação. O caso será investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã.