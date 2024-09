Dupla é condenada em conjunto há 57 anos de prisão por latrocínio

A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) - Foto: Repropdução | MPBA

Dois homens foram condenados a regime fechado pelos crimes de latrocínio, roubo seguido de morte, roubo e ocultação de cadáver do corpo da ex-secretária de Educação de Cândido Sales, Silene de Oliveira Tigre, na quarta-feira, 5. A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)

Ronaldo dos Santos Conceição foi condenado a 28 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. Já Tiago Antônio Souza foi condenado a 29 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão.

Os dois condenados pelos crimes que foram cometidos em 23 de março deste ano não têm direito a recorrer em liberdade. Os criminosos assassinaram a ex-secretária de Educação em um sítio, na zona rural da cidade, nas proximidades da Fazenda Tigre, na BR-116.

Silene de Oliveira foi encontrada com sinais de pancadas na cabeça | Foto: Repropdução | Instagram

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 80ª CIPM foram acionadas para a ocorrência do desaparecimento de Silene. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de violência.

Silene foi agredida com golpes na cabeça, e após ser morta, os criminosos arrastaram o corpo de Silene para dentro de um matagal, com o intuito de ocultá-lo. Dois dias antes, em 21 de março deste ano, em conjunto, a dupla tinha roubado uma motocicleta.

Os dois roubaram Silene com o intuito de levar sua caminhonete. Após a morte da ex-secretaria de Educação, os acusados fugiram com o veículo de Silene em direção ao estado de Minas Gerais. Ainda tentaram abastecer a caminhonete sem pagar, foram denunciados por frentistas e perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ronaldo e Tiago foram capturados no Município de Salinas, em Minas Gerais, e confessaram o latrocínio, revelando que escolheram a vítima por ser mulher e pela oportunidade de roubar o carro.

Em nota, a prefeitura de Cândido Sales lamentou o falecimento da educadora. "Silene desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na educação de nossa comunidade", diz o texto.

Silene é mãe do médico Douglas Tigre, conhecido por trabalhar com jogadores de futebol como Thiago Silva e Vini Jr.