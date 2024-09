Vídeo: homem invade supermercado com carro após ter ajuda negada

Ação aconteceu no Hiperideal da Orlando Gomes, em Salvador - Foto: Reprodução redes sociais

Um homem invadiu o supermercado Hiperideal utilizando o próprio carro, na Avenida Orlando Gomes, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 9.

Informações preliminares indicam que o dono do Ford EcoSport teria agido de maneira proposital, após o segurança do local ter negado emprestar um extintor de incêndio para apagar as chamas de seu outro carro, que pegou fogo na avenida.

Ainda de acordo com populares, após o carro que estava do lado de fora pegar fogo e o dono ter a negativa do extintor, ele teria se revoltado, ido ao condomínio onde mora, pegado o outro veículo e invadido o supermercado, destruindo toda a área de hortifrut do estabelecimento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cenário de destruição deixado no supermercado. Ainda é possível ver o motorista tentando manobrar. Outras imagens mostram ele sendo contido por pessoas que estavam no estabelecimento.

Não há informações se houve feridos | Foto: Reprodução redes sociais

As informações são preliminares. O Portal A TARDE aguarda retorno da Polícia Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros e do próprio supermercado.



Ainda não se sabe se houve feridos.

Vídeo abaixo mostra o outro carro do homem pegando fogo do lado de fora do supermercado.