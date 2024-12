Homem é morto a tiros por traficantes em Itapuã - Foto: Divulgação | PM-BA

Um homem foi morto a tiros por criminosos na noite de sexta-feira, 22, na rua Pedro Alexandre, localizada no bairro de Itapuã, em Salvador. A identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 15ª CIPM receberam a denúncia de uma vítima ferida por disparos na localidade. Na cena do crime, eles confirmaram o fato e isolaram a área para a chegada do DPT.

Os peritos realizaram a perícia no local e removeram o corpo. As circunstâncias do caso estão sob investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.