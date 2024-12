Homem é preso na Bahia por suspeita de estrangular filho autista

- Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso na cidade de Camamu, no sul da Bahia, por suspeita matar o filho de 15 anos, que era diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inicialmente, a morte do adolescente havia sido registrada como suicídio, causa informada pelo pai à época, mas investigações da Polícia Civil constataram sinais de crime.

José Hilton Bonfim, que é produtor rural, teria agido junto com a madrasta da vítima, Luciene da Silva Santos, para dopar e depois estrangular o garoto até a morte com um cipó. A vítima foi identificada como João Vitor dos Santos e o caso aconteceu em 2021, no município de Jaguaré, no Espírito Santo.

José, Luciene e as duas filhas do casal se mudaram dois meses depois do crime. As suspeitas da polícia começaram porque o produtor rural pediu para que o responsável pela mudança informasse aos investigadores que ele iria seguir no mesmo estado, mas o homem acabou indo com a família para o interior baiano.

Com as investigações, a Justiça do Espírito Santo decretou a prisão preventiva de José Hilton e de Luciene no início de novembro. No entanto, o casal se separou pouco depois da mudança para Camamu e a polícia segue com buscas para prender a mulher.

O sistema de inteligência conseguiu localizar José Hilton com o apoio da Polícia Militar (PM-BA) e Polícia Civil (PC-BA) da Bahia.