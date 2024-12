Roubos a coletivos reduziram em 36% entre janeiro e outubro de 2024

Roubos a a transportes coletivos diminuíram por 349 do ano passado para esse. - Foto: Divulgação | SSP

Roubos contra coletivos foram reduzidos em 36% entre os meses de janeiro e outubro de 2024, se comparado ao mesmo período do ano passado. O percentual representa uma diminuição de 349 casos. Em números absolutos, foram 608 casos em 2024 contra 957 em 2023. Ações de repressão, a exemplo da ‘Operação Força Total’ da Polícia Militar, e de inteligência da Polícia Civil, auxiliam a combater esse tipo de crime.

O comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Coletivos (Gêmeos), tenente-coronel Reginaldo Morais, contou que a integração com as unidades ordinárias da PM, com a Delegacia Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) e com os próprios rodoviários auxiliou nesta redução. “Nós temos focado no trabalho de integração e isso empenha a tropa no nosso trabalho diário. Levantamos os pontos mais sensíveis e realizamos o monitoramento e o patrulhamento das áreas com maior número de casos”, detalhou.

Essas ações também têm diminuído o número de ocorrências com os ônibus que realizam a apanha dos rodoviários. O tenente-coronel da PM destaca a importância da participação dos usuários para uma atuação cada vez mais precisa. "É muito importante quando eles nos passam as demandas e as áreas onde a preocupação é maior. Isso faz com que nosso setor de inteligência atue diretamente no problema, combatendo da melhor maneira possível”, disse.

Um dado destacado pelo Sindicato dos Rodoviários durante reunião de alinhamento com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira, e representantes das Polícias Militar e Civil, foi a redução para zero roubo durante a apanha, no mês de outubro. Outro ponto discutido no encontro foi a baixa qualidade das imagens das câmeras dos ônibus.