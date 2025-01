Homem pula em córrego após cometer roubo próximo ao Salvador Shopping

Suspeito quase foi linchado por populares - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

Um homem foi flagrado por populares, na tarde desta quarta-feira, 15, após roubar uma maleta próximo ao Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com testemunhas, o suspeito correu com medo de ser linchado por pessoas que estavam no local e presenciaram o fato. Segundo informações da Record Bahia, o homem entrou em um córrego da região para tentar se proteger.