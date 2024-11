Homem tenta voltar de ré e colide com outro veículo na Av. Bonocô

- Foto: Reprodução | TV Bahia

Dois carros se envolveram em um acidente no início da manhã desta quarta-feira, na Avenida Bonocô, sentido BR-324. De acordo com informações do motorista de um dos veículos, em entrevista à TV Bahia, o condutor do outro carro teria voltado de ré, pela avenida, para conseguir acessar a pista que dá acesso a BR.

"Não tem cabimento vc dar ré em uma avenida dessa. Acabou me prejudicando. Estava indo pegar minha filha para levar na escola", declarou o motorista do celta, veículo que bateu atrás.

O condutor acusado de dar ré, negou que teria feito e declarou que parou para entrar na via e não chegou a engatar a marcha.

A Transalvador esteve no local para acompanhar o trânsito que ficou congestionado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para atender a passageira de um dos veículos.