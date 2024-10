Horário de verão: Salvador não adere a mudança há 13 anos

O horário de verão visa reduzir o consumo de energia elétrica - Foto: Elói Corrêa/Arquivo A TARDE

A decisão final do governo federal sobre o retorno do horário de verão em 2024 será anunciada nesta quarta-feira, 16. Até o momento, não há informações concretas sobre a aplicação da mudança na cidade de Salvador, que não adota o horário de verão desde 2011, após um intervalo de oito anos sem a medida.

Extinto em 2019, o horário de verão visa reduzir o consumo de energia elétrica entre o fim da tarde e o início da noite, aproveitando melhor a luz natural ao adiantar os relógios em uma hora.

O governo esclarece que a medida costuma ter pouco impacto nas regiões Norte e Nordeste, sendo mais aplicável nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, o que diminui as chances de que Salvador seja afetada.

Na terça-feira, 15, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou um estudo ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a segurança energética do país, que servirá de base para a decisão sobre o retorno do horário de verão.



Caso a medida seja adotada, os relógios serão adiantados em uma hora durante os meses de primavera e verão, quando os dias são mais longos devido à luz solar.