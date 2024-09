Hospital Ortopédico abre vagas para médicos e enfermeiros; confira

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia conta com 212 leitos - Foto: Divulgação | Sesab

O Grupo Albert Einstein está contratando médicos especialistas em ortopedia, pediatria e pediatria intensiva, além de enfermeiro para navegação cirúrgica, para atuarem no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade 100% SUS e que foi inaugurada em março deste ano.

A abertura das vagas visa ampliar o atendimento da unidade para acolher o aumento da demanda no Estado. Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira, 30, pelo site do Einstein, na aba “trabalhe conosco”, onde também terão acesso às informações sobre os requisitos e atribuições de cada vaga.

As etapas do processo incluem análise curricular, prova e entrevista com o gestor. O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia conta com 212 leitos, sendo o maior do país em número de vagas disponíveis para a população.

Em apenas cinco meses de funcionamento, já foram realizadas mais de 2.300 cirurgias e 2.285 vagas foram cedidas para a regulação de urgências.