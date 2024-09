Primeiro paciente do Hospital Ortopédico da Bahia finaliza tratamento

Acompanhado de sua mãe, Bárbara Santiago, Cidimar, que ainda voltará para uma revisão médica - Foto: Divulgação

O primeiro paciente do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, Cidimar Vagner Santos Santiago Junior, de 13 anos, voltou à unidade cinco meses depois de uma cirurgia no braço, realizada após fraturar o rádio e a ulna. O retorno ocorreu para finalizar seu tratamento, com a retirada de placas intaladas durante a operação em março.



Acompanhado de sua mãe, Bárbara Santiago, Cidimar, que ainda voltará para uma revisão médica, agradeceu o atendimento e o cuidado recebido na unidade.



“Neste momento é agradecer a Deus, primeiramente. Encontrei aqui nesse hospital pessoas maravilhosas e mais uma vez volto para casa com o coração alegre”, afirmou o jovem.

“Todos tiveram muito cuidado com meu filho, conversaram demais com ele e foram atenciosos. Sou muito feliz pelo tratamento que recebemos aqui desde a primeira vez que chegamos.” disse Bárbara, mãe de Cidimar.



A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, destacou que o Governo do Estado vem realizando investimentos históricos na Saúde.



“Nós não podemos falar dos investimentos apenas pelo viés da infraestrutura e do equipamento, é essencial registrarmos que o que realmente importa é o cuidado e a melhoria na assistência para os baianos e baianas”, declarou a gestora.

Em 150 dias de funcionamento, a unidade do Governo do Estado atingiu o marco de mais de 2 mil cirurgias realizadas, 29 mil atendimentos e milhares de baianos e baianas beneficiados.

Mutirão de cirurgias

A unidade realizou a segunda etapa de um mutirão de cirurgias. A ação realizada neste sábado,24, realizou cirurgias ortopédicas em crianças e adolescentes. A maior parte dos casos é de alongamento de tendão e retirada de cistos.



No último domingo,18, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia realizou operações em 80 pacientes adultos na primeira etapa do mutirão. A maioria dos pacientes sofria com lesões ligamentares ou de menisco.



Sobre o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia

Inaugurado em 04 de março de 2024, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 224 milhões, entre obras, aquisição de equipamentos e desapropriação do terreno para a construção do maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema de Regulação Ambulatorial em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.