Hub Salvador celebra dois anos de gestão e projeta interiorização das ações

Um dos principais ambientes de inovação do Nordeste, o Hub Salvador celebrou nesta terça-feira, 28, com a presença de autoridades e demais convidados, dois anos sob gestão do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi).

Vinculado à Prefeitura de Salvador, o espaço vive um novo momento e tem a expectativa de ampliar o impacto positivo no ecossistema de inovação, garantindo presença no interior do estado para que mais startups possam ter acesso a oportunidades de aceleração e investimento.

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Presente no evento, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, comemorou os resultados obtidos pela parceria do poder público com o Cepedi.

“Os números falam por si. São dois anos de sucesso, com geração de oportunidades, algumas acelerações, startups, entregas na área de inovação e tecnologia. O Hub Salvador cumpre o seu papel e, como ninguém faz nada sozinho, essa é uma parceria da Semit com o Cepedi e com outros parceiros também, que realmente vem dando resultado para a cidade de Salvador”.

Hub Salvador - Foto: Divulgação/Estúdio 071

Para Fernanda Moraes, Coordenadora Executiva do Hub Salvador, o balanço de dois anos é positivo. Ela lembra ações importantes como o Flow, ciclo de pré-aceleração de startups promovido pelo espaço.

“Os ambientes de inovação, de uma forma geral, têm uma atuação muito estratégica na sobrevivência das empresas de base tecnológica, porque eles conseguem fornecer suporte técnico para superarem uma fase muito crítica, que é a fase inicial do negócio. No caso do Hub Salvador, nós temos um programa de pré-aceleração que traz uma trilha formativa para esses founders, abordando temáticas estratégicas. Esses negócios passam por um processo de amadurecimento enquanto estão conosco”, diz.

Com os resultados alcançados, os novos desafios envolvem interiorização e internacionalização. Alfredo Souza, diretor executivo do Cepedi, projeta os próximos passos.

Hub Salvador - Foto: Divulgação/Estúdio 071

“Temos grandes desafios, principalmente levar o Hub Salvador para outros municípios e regiões da Bahia, para que possamos democratizar, e que as empresas e startups do interior do estado tenham acesso a oportunidades de investimento. Além disso, também a busca por internacionalizar, ou seja, buscar investidores de outros mercados que conheçam as soluções que foram desenvolvidas aqui no Hub, através de suas startups, para levar para outros mercados”, garante.

Ele também sinaliza a realizações de novos desafios tecnológicos. “Acredito que nos próximos meses já temos em vista a realização de novos hackathons, assim como foram os dois anteriores, que movimentam muito o Estado da Bahia através da vinda de estudantes e profissionais de diversos locais”, conclui.