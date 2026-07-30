Projeto abre vagas para aulas gratuitas de natação em Salvador

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O projeto “Natação para Todos” abriu inscrições para aulas gratuitas de natação em mar aberto. A iniciativa oferece 30 vagas para turmas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Salvador.

As aulas ocorrerão na Praia do Porto da Barra e terão duração de três meses, com atividades práticas e teóricas.

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Segundo o projeto social, as atividades costumam registrar grande procura, com uma média de 1.500 inscritos.

Sobre as aulas de natação

Os selecionados receberão isenção total na mensalidade, além de ganhar equipamento gratuito como óculos de natação, touca, camiseta do projeto e equipamentos de apoio.

A equipe é formada por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas de maratonas e ultramaratonas em águas abertas.

As aulas ainda contarão com conteúdos voltados para segurança e prevenção de acidentes. Entre os assuntos discutidos estão:

técnicas básicas e avançadas de natação em águas abertas;

flutuação e permanência segura na superfície;

prevenção de afogamentos, com reconhecimento de correntes, marés e outros riscos;

noções de resgate aquático;

primeiros socorros após salvamentos;

estratégias para superar o medo do mar;

educação ambiental e respeito ao oceano;

atividades de integração e recreação.

De acordo com os responsáveis, o objetivo do projeto é promover o acesso à cidadania, saúde, autoestima e seguranças no mar.