Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Projeto abre vagas para aulas gratuitas de natação em Salvador

Iniciativa oferece cerca de 30 vagas

Agatha Victoria Reis
Por
Escola de natação
Escola de natação - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O projeto “Natação para Todos” abriu inscrições para aulas gratuitas de natação em mar aberto. A iniciativa oferece 30 vagas para turmas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Salvador.

As aulas ocorrerão na Praia do Porto da Barra e terão duração de três meses, com atividades práticas e teóricas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o projeto social, as atividades costumam registrar grande procura, com uma média de 1.500 inscritos.

Leia Também:

POLÍCIA

Líder de grupo criminoso é preso por roubos de cabos em indústrias da Bahia
Líder de grupo criminoso é preso por roubos de cabos em indústrias da Bahia imagem

POLÍCIA

Assessor de Binho Galinha é morto a facadas em Salvador
Assessor de Binho Galinha é morto a facadas em Salvador imagem

POLÍCIA

Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina
Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina imagem

Sobre as aulas de natação

Os selecionados receberão isenção total na mensalidade, além de ganhar equipamento gratuito como óculos de natação, touca, camiseta do projeto e equipamentos de apoio.

A equipe é formada por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas de maratonas e ultramaratonas em águas abertas.

As aulas ainda contarão com conteúdos voltados para segurança e prevenção de acidentes. Entre os assuntos discutidos estão:

  • técnicas básicas e avançadas de natação em águas abertas;
  • flutuação e permanência segura na superfície;
  • prevenção de afogamentos, com reconhecimento de correntes, marés e outros riscos;
  • noções de resgate aquático;
  • primeiros socorros após salvamentos;
  • estratégias para superar o medo do mar;
  • educação ambiental e respeito ao oceano;
  • atividades de integração e recreação.

De acordo com os responsáveis, o objetivo do projeto é promover o acesso à cidadania, saúde, autoestima e seguranças no mar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esportes natação Salvador

Relacionadas

Mais lidas