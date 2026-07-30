SALVADOR
Projeto abre vagas para aulas gratuitas de natação em Salvador
Iniciativa oferece cerca de 30 vagas
O projeto “Natação para Todos” abriu inscrições para aulas gratuitas de natação em mar aberto. A iniciativa oferece 30 vagas para turmas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Salvador.
As aulas ocorrerão na Praia do Porto da Barra e terão duração de três meses, com atividades práticas e teóricas.
Segundo o projeto social, as atividades costumam registrar grande procura, com uma média de 1.500 inscritos.
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Sobre as aulas de natação
Os selecionados receberão isenção total na mensalidade, além de ganhar equipamento gratuito como óculos de natação, touca, camiseta do projeto e equipamentos de apoio.
A equipe é formada por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas de maratonas e ultramaratonas em águas abertas.
As aulas ainda contarão com conteúdos voltados para segurança e prevenção de acidentes. Entre os assuntos discutidos estão:
- técnicas básicas e avançadas de natação em águas abertas;
- flutuação e permanência segura na superfície;
- prevenção de afogamentos, com reconhecimento de correntes, marés e outros riscos;
- noções de resgate aquático;
- primeiros socorros após salvamentos;
- estratégias para superar o medo do mar;
- educação ambiental e respeito ao oceano;
- atividades de integração e recreação.
De acordo com os responsáveis, o objetivo do projeto é promover o acesso à cidadania, saúde, autoestima e seguranças no mar.