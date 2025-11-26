Menu
SALVADOR
INICIATIVA

Hub Salvador e CAPTARh capacitam jovens da periferia; saiba mais

Vagas são limitadas e jovens entre 16 e 25 anos podem se inscrever até 14/12

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 9:19 h
Startup do Hub Salvador oferece mentoria para jovens da periferia
Startup do Hub Salvador oferece mentoria para jovens da periferia -

A startup CAPTARh, com sede no Hub Salvador — equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) — lançou nesta terça-feira, 25, a Mentoria Trilhas do Futuro, voltada para jovens de 16 a 25 anos residentes em comunidades periféricas de Salvador.

O anúncio ocorreu durante o evento Dando Rumo: Educação e Oportunidade Transformadora, realizado no auditório do Hub, no bairro do Comércio, como parte da programação do Novembro Negro.

A iniciativa oferece capacitação com foco na preparação para o mercado de trabalho. Os selecionados participarão de encontros semanais na sede do Hub Salvador, tendo acesso a conteúdos essenciais para ingressar e se desenvolver profissionalmente, incluindo construção de currículo, formas de buscar por vagas e orientações sobre postura em entrevistas.

Para Diane Souza, fundadora e CEO da CAPTARh e moradora de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, a mentoria é uma oportunidade de aproximar os jovens das profissões do futuro.

“A gente quer trazer para esses jovens um olhar amplo sobre o mundo do trabalho e suas transformações, sem perder de vista sua autonomia e confiança. Além disso, a mentoria apresenta aos jovens as profissões do futuro e mostra que a tecnologia é um caminho possível e promissor como carreira", explica.

O diretor do Hub Salvador, Antônio Rocha, também destacou a relevância da iniciativa. “A CAPTARh é uma startup de destaque, que sempre trabalha com questões sociais, ajudando a oferecer oportunidades para pessoas de todas as idades. Desta vez, a ação, com foco na juventude, reforça a responsabilidade social da empresa e do Hub Salvador com a comunidade”.

As vagas são limitadas, e os interessados têm até o dia 14 de dezembro para se inscrever pelo site rhcaptar.com.br.

Tags:

CAPTARh HUB SALVADOR Salvador

x