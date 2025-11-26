Novos equipamentos: Bombeiros reforçam ações nas praias durante verão da Bahia

Aloísio Mascarenhas Fernandes - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Durante o lançamento da Operação Verão 2025/2026, nesta quarta-feira, 26, no Jardim de Alah, em Salvador, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Aloísio Mascarenhas Fernandes, destacou que os novos equipamentos entregues pelo governo estadual serão essenciais para reduzir riscos de afogamentos, que tendem a aumentar com a chegada da alta estação.

A ação mobiliza 11 mil profissionais da segurança pública em 111 municípios e inclui a entrega de mais de 160 novos veículos, entre viaturas, bases móveis, furgões e embarcações, além de kits de salvamento, itens impermeáveis e equipamentos de resgate.

Segundo Mascarenhas, os materiais entregues fortalecem diretamente o planejamento já elaborado para o verão, período marcado pelo maior fluxo de turistas e frequentadores de praias.

“Essa entrega é muito relevante porque dá suporte ao planejamento robusto que nós realizamos para a Operação Verão deste ano. Estamos intensificando as atividades do Corpo de Bombeiros, em especial a proteção aos banhistas nos nossos balneários”, afirmou.

Aumento de afogamentos preocupa

Com o crescimento do número de visitantes nas praias do estado, o Corpo de Bombeiros amplia a presença em áreas litorâneas e investe em equipamentos para salvamento aquático e busca subaquática. “Esses equipamentos são fundamentais na atividade de salvamento aquático, na busca subaquática, em particular os que foram entregues hoje”, explicou o comandante.

Mascarenhas destacou que, apesar do foco nos banhistas, o verão também exige atenção para outros tipos de ocorrências, como enchentes, incêndios e acidentes pré-hospitalares.

“Estamos ampliando outras atividades, como resposta a incêndio em vegetação urbana, resposta às chuvas, com áreas inundadas, e também atenção a incêndios florestais nesse período do ano. Além disso, o atendimento pré-hospitalar é fundamental, já que vivemos um estado festivo que recebe muitos turistas.”

Para o comandante, o reforço operacional contribui para que a Bahia mantenha seu perfil receptivo, sem descuidar da segurança. "A gente que nós precisamos implementar a mentalidade que nós acolhemos bem, mas que nós sobretudo protegemos bem aqueles que nos visitam, os nossos e aqueles que nos visitam..