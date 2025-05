Idoso morre atropelado ao tentar atravessar na Avenida Paralela

Idoso morreu na Avenida Paralela - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um homem de 87 anos morreu após ser atropelado por um carro neta terça-feira, 13, na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu próximo da Estação Imbuí, no sentido Aeroporto.

Relatos de testemunhas indicam que o idoso estava sozinho e utilizava uma muleta. A vítima atravessava próximo a uma passarela quando foi atingida.

O condutor do veículo, que não teve a identidade revelado, afirmou à TV Bahia que seguia dentro do limite de velocidade e foi pego de surpresa pela entrada repentina do pedestre na via.

O impacto danificou a parte frontal do automóvel. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A colisão provocou lentidão no trânsito da avenida, especialmente no sentido aeroporto. Até o momento, não há detalhes sobre o velório ou enterro da vítima.