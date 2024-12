Igor Kannário sai em defesa do ex-cantor da New Hit preso por estupro

Igor Kannário saiu em defesa de Dudu Martins - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Igor Kannário decidiu sair em defesa de Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, conhecido como Dudu Martins, que foi preso nesta segunda-feira, 2, no aeroporto de Salvador. O ex-cantor da banda New Hit foi detido após condenação pelo crime de estupro coletivo contra duas fãs, cometido em 2012.

"Com você até depois do fim, meu mano", disse o cantor de pagode, com quem Dudu Martins estava trabalhando nos últimos tempos como backing vocal.

O músico chegou a apresentar durante o Carnaval de 2024, ao puxar o trio elétrico de Kannário por alguns minutos. Ele também cantou no casamento do artista em novembro deste ano.

Nos últimos seis anos, depois da acusação de estupro que sofreu, o ex-vocalista da banda New Hit aguardava os recursos do processo em liberdade.

O crime aconteceu em 2012, na cidade baiana de Ruy Barbosa. Além de Dudu Martins, outros sete ex-integrantes da banda New Hit haviam sido condenados pela Justiça, em 2017, mas passaram a responder às acusações em liberdade em 2018, graças a um habeas corpus.