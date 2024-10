Incêndio de grandes proporções destrói casa no bairro Vila Ruy Barbosa

As chamas começaram por volta da 1h - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência localizada na Rua Florisvaldo Viana, no bairro Vila Ruy Barbosa, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta da 1h e se espalharam rapidamente pelos andares da residência. As viaturas foram acionadas aproximadamente às 2h. Não houveram feridos.

| Foto: Divulgação | Codesal

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou uma vistoria no local do incêndio e constatou que as chamas consumiram totalmente o imóvel de três andares.



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) irá proceder com a remoção das partes instáveis da cobertura e da cerâmica da fachada. Os moradores foram acolhidos por familiares. A causa do incêndio ainda está sob investigação.



Veja vídeo: