Inscrição para o Prêmio Cidade da Música está disponível até fevereiro

Bandas, conjuntos e grupos musicais domiciliados ou sediados em Salvador têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever no Prêmio Cidade da Música. No próximo dia 21, às 17h, será realizada uma Oficina Virtual de Orientação para Proponentes no canal da Secult no Youtube, momento em que será possível tirar dúvidas relacionadas à premiação.

O edital foi lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), através da Agência do Trabalhador da Cultura, e conta com o apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte). O prêmio tem como objetivo apoiar e difundir a produção musical local. Serão premiados 20 projetos de lançamento de obras musicais inéditas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário on-line da plataforma Prosas (https://prosas.com.br/editais/15241). É necessário apresentar documentação obrigatória e outros materiais que estão detalhados no edital. Cada um dos 20 projetos será premiado com R$27.065,00 (valor bruto) e contará com suporte técnico, incluindo o uso do estúdio da Cidade da Música da Bahia para gravação, mixagem e masterização das obras premiadas.

Podem participar pessoas físicas com experiência na área da cultura; microempreendedores Individuais (MEI) atuando na área cultural; e pessoas jurídicas de direito privado (com ou sem fins lucrativos) de natureza cultural. Os proponentes devem ser domiciliados ou sediados em Salvador, e as bandas, conjuntos ou grupos devem comprovar ao menos três anos de atuação conjunta.

“Através do Prêmio Cidade da Música, nós estamos atendendo ao compromisso da Prefeitura de Salvador junto à Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que concedeu a Salvador o selo de Cidade da Música. Ademais, o prêmio constitui um conjunto de projetos e ações da Agência do Trabalhador da Cultura, visando fomentar, promover e difundir as produções musicais e a atuação dos trabalhadores da música no âmbito municipal”, afirma a diretora de Cultura da Secult, Maylla Pita.

Seleção

A seleção será feita no período de 10 a 24 de março, por uma comissão composta por servidores da Secult e especialistas da sociedade civil. Do total, 50% dos recursos são reservados para proponentes negros (pretos ou pardos), conforme a Lei Municipal Nº 9.451/2019, e 10% dos recursos são destinados a proponentes indígenas.

A avaliação será baseada em mérito e critérios específicos. Além disso, haverá uma pontuação extra (de até 10 pontos) para projetos que incluam profissionais de grupos sociais específicos em cargos-chave como compositor, produtor musical, entre outros. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de março, e as gravações devem ser feitas no período de 28 de abril a 28 de junho de 2024.

Para mais detalhes, o edital completo está disponível no link https://encurtador.com.br/KkZrF. Além da live dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected] ou para o suporte da plataforma Prosas.