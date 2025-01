Pré-Vestibular Social da UFBA está com inscrições abertas - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Curso Extensivo Pré-Vest Social 2025. O projeto, que busca democratizar o acesso ao ensino superior por meio de educação de qualidade e inclusiva, é voltado para estudantes de baixa renda interessados em se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.

Também conhecido como Pré-Vest na UFBA, a iniciativa é formada por estudantes de diversas áreas de conhecimento e cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

As inscrições vão até dia 3 de fevereiro e podem ser feitas através do formulário online disponível no link da bio do instagram @prevestibularsocial. A seleção será composta por duas fases: análise documental, que avaliará os critérios socioeconômicos e o perfil do candidato, e entrevista presencial ou online, em que os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para discutir suas motivações e expectativas em relação ao curso.