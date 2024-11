Inscrições estão abertas para atrações do Fuzuê e Furdunço

Fuzuê e Furdunço são o 'esquenta' do carnaval - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

As inscrições para as atrações culturais que pretendem desfilar no pré-carnaval 2025 de Salvador estão abertas. Os projetos Fuzuê e Furdunço estão previstos para acontecer nos dias 22 e 23 de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, na Barra.

Além disso, uma edição especial do Furdunço - com equipamentos de pequeno porte - acontecerá no dia 2 de março, no Circuito Batatinha. O processo de inscrição e seleção será feito totalmente online, através de pessoa jurídica, até o dia 19 de novembro.

Podem se inscrever para o Fuzuê os grupos culturais com acompanhamento musical, como charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos, dentre outros. O processo inclui também pessoas com deficiência (PCDs).

A inscrição deve ser feita através do site www.fuzue2025.salvador.ba.gov.br, onde pode ser encontrado o edital com regras sobre o processo. Serão selecionados 40 projetos para participação no Fuzuê.

Para o Furdunço são esperadas participações de atrações artísticas, como artista único, duplas, trios e banda, com equipamento sonoro, também através de pessoa jurídica. A inscrição, assim como o Fuzuê, será de forma online através do endereço www.furdunco2025.salvador.ba.gov.br. Está prevista a seleção de 60 projetos.

Os projetos artísticos que contam com equipamento sonoro acima de cinco metros se apresentarão no Furdunço de pré-carnaval, dia 23 de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, na Barra. Aqueles com equipamentos que contêm comprimento menor do que cinco metros devem se apresentar no dia 2 de março, no Circuito Batatinha.