Inscrições para concurso "Negra e Negro Malê" terminam nesta sexta

As incrições para o a 44ª edição do concurso "Negra e Negro Malê 2025", do grupo Malê Debalê, se encerram nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. O regulamento e o edital estão no perfil do Instagram @maledebaleoficial, assim como o link para realizar a inscrição.

Em tempo: O Malê vai desfilar nos 120 anos da tradicional Lavagem de Itapuã, que acontecerá no dia 20 de fevereiro. A agremiação criou uma camisa especial para o evento, que pode ser adquirida no Sympla ou na sede do bloco, que também fica no bairro de Itapuã.