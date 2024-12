Inteligência financeira: Nath Finanças realiza palestra em Salvador

- Foto: Divulgação

A educadora financeira Nath Finanças estará em Salvador, na quinta-feira, 28, participando do evento Mulher+Comércio. O evento tem como objetivo capacitar empreendedoras a organizar suas finanças e iniciar investimentos de forma simples e prática.

Administradora e orientadora financeira, Nath acumula quase 800 mil seguidores nas redes sociais, ensinando educação financeira prática e acessível. O evento ocorrerá na Casa do Comércio, dias 27 e 28/11.

O 'Mulher+Comércio' é uma iniciativa do Sistema Comércio BA, em parceria com o Sebrae. As vagas limitadas para o Mulher+Comércio são gratuitas e devem ser reservadas via Sympla.