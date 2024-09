Jovem morre a tiros e idoso é baleado no Alto de Ondina

Idoso foi levado para o Hospital Geral do Estado - Foto: Ilustrativa / Ascom-PC

Um jovem de 27 anos, identificado como Caique Silva de Jesus, foi morto a tiros no Alto de Ondina, em Salvador. Um idoso também foi ferido no incidente e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. O caso ocorreu na noite deste sábado, 14.



Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes da 12ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar informação sobre um homem sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na Rua do Corte Grande. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que outra vítima, um idoso de 65 anos, também foi atingido por disparos e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). As guias periciais e de remoção foram expedidas.

A 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico investiga a morte do jovem. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Depoimentos estão sendo coletados e diligências investigativas são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.