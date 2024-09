Suspeito invade casa e faz refém no bairro de Tancredo Neves

- Foto: Alberto Maraux/SSP-BA

Uma pessoa foi feita refém na manhã deste domingo,15, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Informações iniciais apontam que o caso ocorre em um imóvel localizado na Rua Afra Dias.

Ainda de acordo com informações preliminares, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais já estão no local realizando negociações. O Portal A Tarde aguarda retorno da Polícia Militar para maiores esclarecimentos sobre o caso.