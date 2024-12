Karaokê solidário arrecada alimentos em Salvador

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em clima de solidariedade e diversão, o Utau Karaokê recebeu, nesta segunda-feira, 16, uma ação especial para arrecadar alimentos não perecíveis em benefício da Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que, há 40 anos, atua na prevenção ao HIV e no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, que aconteceu do fim da tarde até a noite, convidou os soteropolitanos a se divertirem enquanto ajudavam quem mais precisa. Localizado no Rio Vermelho, o Utau Karaokê abriu suas portas para uma noite de cantoria e solidariedade.

Para participar do “Utau Solidário” bastava a doação de 1kg de alimento não perecível, que garantiria o acesso gratuito a três horas de diversão nas salas temáticas Tokyo e Okinawa, com capacidade para até 20 pessoas.

Os interessados precisavam agendar horário previamente, o que gerou grande procura e fez com que todos os espaços fossem rapidamente preenchidos.

Leon Borges, responsável pelos atendimentos do karaokê, contou que a intenção da ação foi promover um momento de união e apoio durante as festividades de fim de ano. "Final de ano, o clima é sempre esse, de fazer uma ação positiva. A ideia foi realmente ajudar o próximo, apoiar a IBCM”, explicou Leon. Ele também destacou o sucesso da iniciativa. "O público abraçou a ideia. Não ficou horário vago, as pessoas realmente curtiram", afirmou.

No início da ação, um grupo de três amigos não perdeu a oportunidade de colaborar com a causa e soltar a voz e foram os primeiros a chegar no karaokê solidário. Geni Duarte, Luís Carlos e Paulo Santiago contaram porque foram participar da ação.

"Cantar é uma ótima maneira de extravasar, e conseguimos unir o útil ao agradável, ajudando as crianças com HIV e conhecendo o karaokê", contou Luís Carlos. “Tá sendo uma experiência muito legal contribuir para essa ação”, disse Geni. “A gente gosta de cantar e aqui podemos cantar de tudo um pouco”, completou Paulo.

IBCM feliz com iniciativa

A Instituição Beneficente Conceição Macedo oi fundada em Salvador em 1989 por Maria Conceição Macedo dos Santos, que, após perceber a falta de apoio para pacientes com HIV/AIDS, alugou quartos para acolher aqueles que, após alta hospitalar, não tinham onde ir, sendo rejeitados por suas famílias. Desde então, a IBCM passou a oferecer assistência a essas pessoas. O coordenador da IBCM, padre Alfredo Dórea, comentou a iniciativa. “Essas ações são importantíssimas porque fortalecem, abastecem os nossos corações nesse período natalino, e suprem a nossa instituição para atender as nossas crianças e famílias. Toda doação é sempre bem-vinda”.