Ladeira do Taboão: rua onde parte de prédio desabou tem via liberada

Segundo a Defesa Civil de Salvador, o prédio foi vistoriado em julho e síndico sabia dos riscos - Foto: Reprodução redes sociais

Após horas de interdição, uma via da Ladeira do Taboão, no Centro Histórico, em Salvador, foi liberada na noite desta quarta-feira, 11. O local ficou interditado ao longo do dia após parte do Edifício Orion desabar.

"Após ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros, Sedur, Limpurb, as equipes da Transalvador e da Prefeituras-bairro do Centro Histórico, estamos agora com a pista liberada, voltando a dar fluidez ao trânsito e também aos transeuntes da região", informou o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A fachada do Edifício Orion desabou na região do Taboão, no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O caso aconteceu por volta de 11h30 desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido, mas dois carros foram atingidos. O prédio foi totalmente evacuado.

As imagens mostram que o equipamento ficava fixado exatamente na fachada que desabou.

Após o ocorrido, a rua foi fechada. Pedestres e motoristas ficaram proibidos de passar pelo local porque, segundo as autoridades, ainda existia a possibilidade de outros desabamentos. A causa do acidente ainda não foi informada.