Prédio que desabou foi vistoriado em julho e síndico sabia dos riscos, diz Codesal

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Edifício Orion, localizado na Ladeira do Taboão, Pelourinho, em Salvador, que sofreu um desabamento parcial na manhã desta quarta-feira, 11, passou por vistoria da Defesa Civil (Codesal) em julho deste ano. De acordo com o órgão, na época, o síndico do imóvel foi notificado sobres os problemas estruturais.

Através de nota, a Defesa Civil informou que a vistoria do prédio se deu pelo projeto Casarões da Codesal. Após o incidente desta quarta, que não deixou feridos, mas que destruiu veículos que estavam no local, o imóvel foi interditado.

O comunicado ainda destaca que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para fazer a demolição das partes instáveis do prédio e que a área foi isolada. Além disso, a Codesal informou que a Transalvador a retirada dos veículos atingidos.