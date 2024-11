Lavagem do Bonfim 2025: data é definida e tema celebra esperança

A tradicional festa será realizada em 16 de janeiro - Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE

A Lavagem do Bonfim de 2025 já tem data definida. A tradicional festa será realizada em 16 de janeiro, celebrando os 280 anos da chegada da imagem de Senhor do Bonfim. O tema escolhido para a festividade é “Encharque o Coração de Esperança”, em alusão ao Ano Jubilar de Esperança instituído pelo Papa Francisco.

As informações foram anunciadas pelo reitor da Basílica, padre Edson Menezes, que também apresentou a nova marca do santuário em coletiva nesta quarta-feira, 30.

A novena ocorrerá de 9 a 19 de janeiro, sempre às 19h. Padre Edson explicou que a data da Lavagem é definida pelo segundo domingo após o dia 6 de janeiro, Dia de Reis. Em 2025, a festa do Senhor do Bonfim será no dia 19 de janeiro, e a Lavagem ocorrerá na quinta-feira anterior, dia 16.

"Ainda achamos cedo para adiantar todos os detalhes da festa, mas a celebração vai girar em torno do tema da esperança. O Papa Francisco declarou o ano de 2025 como o ano de jubileu de esperança, e estaremos celebrando os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim", disse o padre Edson Menezes.