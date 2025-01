Lavagem do Bonfim vai celebrar 280 anos com fé e tradição em 2025

- Foto: A programação inclui a tradicional lavagem das escadarias da Basílica e a Procissão dos Três Pedidos | Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE

Poucas coisas lembram tanto a Bahia quanto a Lavagem do Bonfim, que em 2025 vai acontecer no dia 16 de janeiro, como parte dos festejos do Senhor do Bonfim. A comemoração promete ser ainda mais especial por conta da celebração dos 280 anos da chegada da imagem à Bahia.

Entre os dias 9 e 19 de janeiro, vão acontecer procissões - terrestres e marítimas -, novenas, apresentações musicais, quermesses, além da lavagem. O tema deste ano é “Amado Jesus, Senhor do Bonfim, Nossa Esperança, há 280 anos entre nós”.

Além dos 280 anos da imagem na Bahia, os festejos têm como base também a “celebração do ano jubilar da esperança, que foi instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco”, afirma o padre Edson Menezes, reitor da basílica. “Ele convida toda a humanidade a resgatar o dom da esperança como presente de Deus, como incentivo para que nós possamos continuar firmes na fé, na esperança e na caridade”.

A tão esperada lavagem acontece no dia 16 e terá início às 7h, com a saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, da Conceição da Praia até a Colina Sagrada. Ao fim da caminhada, o padre Edson vai conceder uma benção e apresentar a imagem do Senhor do Bonfim. Então vai ter início a lavagem das escadarias da igreja, com as baianas.

Tradição para todos os gostos

Outro destaque do festejo são as novenas preparatórias para a festa que vão acontecer sempre às 19h, entre os dias 09 e 18 de janeiro. Celebradas em latim, o momento também vai contar com acompanhamento de orquestra e coral. Cada novena terá um subtema como, por exemplo, ações afirmativas, na noite de abertura, 9, em que os convidados serão líderes quilombolas, do movimento negro, de defesa das mulheres, findigenistas, e representantes LGBTQIA+. Náutica e navegação, ou noite dos médicos e profissionais da saúde, são alguns dos outros subtemas das novenas.

“É uma apresentação que além de ser religiosa, é uma apresentação artística, cultural. A mesma novena que se reza aqui, se reza na Alemanha, Itália, Estados Unidos e outros países. É um momento mágico”, diz padre Edson. O planejamento dos festejos inclui ainda, no dia 12, uma procissão marítima. Às 06h, a imagem será conduzida em procissão da Avenida Beira Mar até a Marina da Ribeira, por terra. Já às 07h30, a missa será celebrada em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha de França.

Então, o percurso marítimo será iniciado. A procissão marítima da imagem partirá do cais do porto (Praça Maria Felipa) e vai ser conduzida à Basílica da Conceição da Praia.

No último dia de celebração, vai acontecer às 10h30 uma missa solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Já às 16h acontece a Procissão dos Três Pedidos, que tem seu início na Igreja de Nossa Senhora dos Mares. Ao chegar à Colina Sagrada, serão dadas três voltas em torno da Basílica, fazendo três pedidos. Para encerrar os festejos vai acontecer a benção final, seguida de queima de fogos de artifício e apresentação musical surpresa.

Padre Edson ressalta a importância dos festejos do Senhor do Bonfim para a Bahia. “Tudo foi preparado com muito carinho, numa perspectiva de manter todas as tradições e, sobretudo, de continuar fazendo com que a festa do Senhor do Bonfim continue sendo o acontecimento que marca a vida da nossa cidade. Todos esperam cada ano a festa do Bonfim”, comenta.