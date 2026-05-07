Mãe e filha transformam almoço em família em negócio de sucesso

Camila Musser e Rosaria Dias, filha e mãe que são sócias na Feijoada Premium Gourmet - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Um almoço de domingo foi capaz de transformar vidas de mãe e filha em Salvador. Agora sócias, Rosaria Dias, de 61 anos, e Camila Musser, de 37, comprovam que é possível unir parceria familiar com fonte de renda.

A união entre fazer o que ama e conseguir ganhar dinheiro é o melhor dos mundos, mas viver a conquista ao lado de quem admira torna tudo ainda mais mágico. Juntas, elas compartilham desse sentimento desde a pandemia, quando passaram a dividir o comando da Feijoada Premium Gourmet (@feijoadapremiumgourmet), em Salvador.

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Em entrevista ao portal A TARDE, elas explicaram que a ideia surgiu de um momento de dificuldade de ambas, quando entenderam o quão longe podiam chegar juntas.

"Como filha, eu precisei da ajuda dela porque tinha uma filhinha de um ano. Minha mãe também estava precisando da minha ajuda, porque ela tinha uma pousadinha que ficou sem ninguém", disse Camila.



Nesse momento, elas decidiram unir forças para conseguir passar pela dificuldade. Foi quando Camila entregou as chaves do apartamento alugado e decidiu voltar a morar com a mãe que, para ela, sempre foi uma inspiração.

"Eu venho de uma família onde mulheres são fortes. Aos 40 anos, ela rompeu a dependência emocional e o abuso se separando do meu pai. Foi estudar, fez curso técnico, faculdade de enfermagem, conseguiu montar a pousadinha dela alugando os quartos dentro de casa.", continuou Camila.

União de talentos

Além da relação familiar consolidada na força e parceria, o segredo para o negócio dar certo vem da confiança. Assim, a ideia surgiu em um momento comum, durante um almoço de domingo, cujo prato principal era feijoada.

"Eu falei 'Mãe, por que que a gente não vende essa feijoada? É a melhor do mundo. Eu nunca comi feijoada igual'. E desde o início eu sabia que a gente ia vender a melhor feijoada, da melhor qualidade, tempero e sabor'", contou Camila.

Se de um lado existe o talento culinário da mãe, do outro há a curiosidade e competência da filha. Segundo Rosaria, apesar do tempero vir dela, Camila foi fundamental para o negócio desde o ínicio.

"É com o apoio que ela me deu que hoje eu sinto que nós estamos chegando em um bom patamar. Eu sei que eu que cozinho, mas veio da parte dela a maior inspiração. Minha filha sempre foi muito dedicada, sempre procurou aprender coisas novas e por isso, não seria só uma simples feijoada."

Feijoada eu sempre fiz e todo mundo faz, mas a diferença está nos processos que ela me ensina", relatou Rosaria.

O sucesso também deriva da organização pois Camila, que é engenheira de produção, atua com o planejamento estratégico e, desde o início visualiza a potência do negócio.

"Nossos resultados de hoje eu previ há cinco anos. Eu sempre trabalhei de uma forma muito profissional com o negócio e eu fiz com que ela entendesse isso, que não era somente uma feijoada que a gente tava fazendo. Ali a gente estava criando uma indústria de feijoada", enfatizou a filha.

Rosaria na Feijoada Premium Gourmet | Foto: Arquivo Pessoal

Virada de chave

Mesmo certas do sucesso, nem sempre o negócio andou bem. Inicialmente, as vendas não prosperaram como o esperado, então partiu de Camila a ideia de começar uma nova etapa.

O negócio, que nasceu na cozinha de casa, ganhou força após o ingresso na plataforma Ifood.

"Colocamos para vender entre amigos na porta [de casa], só que não deu resultado. O mínimo de dinheiro que nós tínhamos, nós não conseguimos que retornasse. Aí ela planejou essa entrada no iFood e foi a grande virada", lembrou a mãe.

Com a entrada na plataforma, elas precisaram buscar por profissionalização do negócio, iniciando uma fase mais consolidada.

"Como ela [a mãe] vem de uma culinária afetiva, de família, e não estava tão ligada a essa parte de processos, o iFood obrigou a gente a se profissionalizar. Então, sem dúvida, foi um grande posicionador do nosso negócio", relatou a filha.

Apesar da empresa não obrigar a profissionalizar, ela dispõe de uma série de conteúdos para impulsionar o negócio, através do iFood Decola. Além disso, o aplicativo incentiva as empresas a se tornarem "Super Restaurante", para ganhar mais espaço na plataforma.

Para isso, o local precisa atender alguns critérios de excelência como:

ter concluído ao menos 45 pedidos nos últimos 3 meses;

ter recebido, no mínimo, 10 avaliações nos 3 meses anteriores;

ter uma média de avaliação igual ou superior a 4,7;

contar com uma taxa de cancelamento igual ou inferior a 1%;

a taxa de chamados abertos por clientes devido a erros (como item errado ou pedido atrasado e não entregue) deve ser igual ou inferior a 2,5%.

Rosaria na Feijoada Premium Gourmet | Foto: Arquivo Pessoal

Comprovando o sucesso, Camila e Rosaria palestraram no Move+, versão regional do iFood Move, que reuniu profissionais de restaurantes de toda a região Nordeste, no dia 29 de abril, em Salvador.

Foco na expansão

Segundo Rosaria, mesmo prosperando, elas mantêm os pés no chão e focam em expandir o negócio degrau por degrau, sem atropelar o processo.

"A gente trabalha de uma forma muito enxuta e sempre tirou o máximo do mínimo, porque começamos com nada, e aí a gente tem esse pé no chão de saber que ainda está construindo essa história, que ainda está no início", completou Rosaria.

E assim, já são sete lojas físicas e 20 funcionários e o objetivo é de tornar o empreendimento ainda maior. Hoje, elas trabalham na perspectiva de consolidar a Feijoada Premium Gourmet , estudando as ferramentas disponíveis e modelos de mercado.

"A gente entende que existe algumas lacunas que precisam melhorar. A ideia principal é expandir em Salvador e futuramente, virar uma franquia. O céu é o limite e eu nunca tive medo de sonhar. Há cinco anos, a nossa cozinha não tinha nem fogão industrial e eu já falava que a gente ia ser o que a gente é hoje. Então, tudo é possível", finaliziou Camila.

A história prova que o tempero autêntico, processos eficazes e a parceria com quem ama, são a fórmula para um negíócio de sucesso.