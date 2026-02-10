Mais de 300 vagas de emprego hoje em Salvador; veja como se candidatar

Siga o A TARDE no Google

Ao menos 354 vagas de emprego e estágio emprego e estágio estão sendo oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) em Salvador para esta terça-feira, 10.

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. O grande destaque é para o setor de telemarketing, com 270 vagas que não exigem experiência.

Principais vagas disponíveis

Operador de telemarketing ativo e receptivo (270 vagas) – Não exige experiência

Gerente de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 4.000,00

Coordenador de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 3.000,00

Atendente de Consultório Dentário (1 vaga - temporária 30 dias)

Líder de setor de supermercado (3 vagas)

Repositor de balcão de açougue (3 vagas)

Açougueiro de desossos (2 vagas)

Padeiro (2 vagas)

Operador de caixa (1 vaga)

Manicure (6 vagas)

Pintor de obras (8 vagas)

Pedreiro ceramista e alvenaria (5 vagas)

Técnico em eletrônica (2 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Programas

SIMM Mulher : assistente de vendas (1 vaga), Vendedor interno (2 vagas) e Empregada doméstica (1 vaga).

: assistente de vendas (1 vaga), Vendedor interno (2 vagas) e Empregada doméstica (1 vaga). PCD (Pessoas com Deficiência) : auxiliar de limpeza, Atendente de farmácia jr, Fiscal de loja, Auxiliar administrativo, entre outras (totalizando cerca de 26 vagas exclusivas).

Como se candidatar