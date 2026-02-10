Menu
OPORTUNIDADE

Mais de 300 vagas de emprego hoje em Salvador; veja como se candidatar

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

10/02/2026 - 16:45 h

As vagas são para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação
Ao menos 354 vagas de emprego e estágio emprego e estágio estão sendo oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) em Salvador para esta terça-feira, 10.

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. O grande destaque é para o setor de telemarketing, com 270 vagas que não exigem experiência.

Principais vagas disponíveis

  • Operador de telemarketing ativo e receptivo (270 vagas) – Não exige experiência
  • Gerente de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 4.000,00
  • Coordenador de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 3.000,00
  • Atendente de Consultório Dentário (1 vaga - temporária 30 dias)
  • Líder de setor de supermercado (3 vagas)
  • Repositor de balcão de açougue (3 vagas)
  • Açougueiro de desossos (2 vagas)
  • Padeiro (2 vagas)
  • Operador de caixa (1 vaga)
  • Manicure (6 vagas)
  • Pintor de obras (8 vagas)
  • Pedreiro ceramista e alvenaria (5 vagas)
  • Técnico em eletrônica (2 vagas)
  • Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Programas

  • SIMM Mulher: assistente de vendas (1 vaga), Vendedor interno (2 vagas) e Empregada doméstica (1 vaga).
  • PCD (Pessoas com Deficiência): auxiliar de limpeza, Atendente de farmácia jr, Fiscal de loja, Auxiliar administrativo, entre outras (totalizando cerca de 26 vagas exclusivas).

Como se candidatar

  • Agendamento: é obrigatório realizar o agendamento prévio através do site salvadordigital.salvador.ba.gov.br.
  • Horário: sistema de agendamento geralmente abre às 17h do dia anterior para o atendimento no dia seguinte.
  • Formato: atendimento pode ser escolhido entre presencial (nos postos do SIMM) ou remoto (via WhatsApp/Chat), conforme disponibilidade no momento do agendamento.
  • Documentação: para vagas com experiência, é necessário levar a Carteira de Trabalho (física ou digital) para comprovação.

