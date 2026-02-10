OPORTUNIDADE
Mais de 300 vagas de emprego hoje em Salvador; veja como se candidatar
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota
Por Jair Mendonça Jr
Ao menos 354 vagas de emprego e estágio emprego e estágio estão sendo oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) em Salvador para esta terça-feira, 10.
As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. O grande destaque é para o setor de telemarketing, com 270 vagas que não exigem experiência.
Principais vagas disponíveis
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (270 vagas) – Não exige experiência
- Gerente de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 4.000,00
- Coordenador de Clínica Médica (3 vagas) – Salário: R$ 3.000,00
- Atendente de Consultório Dentário (1 vaga - temporária 30 dias)
- Líder de setor de supermercado (3 vagas)
- Repositor de balcão de açougue (3 vagas)
- Açougueiro de desossos (2 vagas)
- Padeiro (2 vagas)
- Operador de caixa (1 vaga)
- Manicure (6 vagas)
- Pintor de obras (8 vagas)
- Pedreiro ceramista e alvenaria (5 vagas)
- Técnico em eletrônica (2 vagas)
- Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)
Programas
- SIMM Mulher: assistente de vendas (1 vaga), Vendedor interno (2 vagas) e Empregada doméstica (1 vaga).
- PCD (Pessoas com Deficiência): auxiliar de limpeza, Atendente de farmácia jr, Fiscal de loja, Auxiliar administrativo, entre outras (totalizando cerca de 26 vagas exclusivas).
Como se candidatar
- Agendamento: é obrigatório realizar o agendamento prévio através do site salvadordigital.salvador.ba.gov.br.
- Horário: sistema de agendamento geralmente abre às 17h do dia anterior para o atendimento no dia seguinte.
- Formato: atendimento pode ser escolhido entre presencial (nos postos do SIMM) ou remoto (via WhatsApp/Chat), conforme disponibilidade no momento do agendamento.
- Documentação: para vagas com experiência, é necessário levar a Carteira de Trabalho (física ou digital) para comprovação.
