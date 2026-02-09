Menu
BAHIA

Rede de drogarias oferece mais de 30 vagas de emprego na Bahia

Há postos para farmacêuticos, balconistas, atendentes, fiscais de loja, profissionais de delivery e gerente

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/02/2026 - 11:47 h

Confira vagas
Confira vagas -

O Grupo Drogarias Pacheco e São Paulo abriu 36 vagas de emprego em Salvador e em outras cidades da Bahia, com oportunidades para diferentes cargos e níveis de experiência.

A maioria das vagas é para atendente de drogaria, além de postos para farmacêuticos, balconistas, fiscais de loja, profissionais de delivery e gerente farmacêutico, distribuídos em municípios como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus e Dias D’Ávila.

Confira abaixo as oportunidades:

Atendente de drogaria

  • Salvador : 9 vagas
  • Camaçari: 3 vagas
  • Lauro de Freitas: 5 vagas
  • Feira de Santana: 4 vagas
  • Ilhéus: 1 vaga
  • Luís Eduardo Magalhães: 1 vaga

Farmacêutico

  • Salvador: 3 vagas
  • Ilhéus: 1 vaga
  • Santo Antônio de Jesus: 1 vaga

Farmacêutico substituto de loja

  • Salvador: 1 vaga

Gerente de loja farmacêutico

  • Dias d’Ávila: 1 vaga

Balconista de medicamentos

  • Salvador: 1 vaga
  • Lauro de Freitas: 1 vaga

Atendente de delivery

  • Salvador: 1 vaga

Operador de delivery

  • Salvador: 1 vaga
  • Fiscal de loja
  • Salvador: 1 vaga
  • Camaçari: 1 vaga

