Rede de drogarias oferece mais de 30 vagas de emprego na Bahia
Há postos para farmacêuticos, balconistas, atendentes, fiscais de loja, profissionais de delivery e gerente
Por Victoria Isabel
O Grupo Drogarias Pacheco e São Paulo abriu 36 vagas de emprego em Salvador e em outras cidades da Bahia, com oportunidades para diferentes cargos e níveis de experiência.
A maioria das vagas é para atendente de drogaria, além de postos para farmacêuticos, balconistas, fiscais de loja, profissionais de delivery e gerente farmacêutico, distribuídos em municípios como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus e Dias D’Ávila.
Confira abaixo as oportunidades:
Atendente de drogaria
- Salvador : 9 vagas
- Camaçari: 3 vagas
- Lauro de Freitas: 5 vagas
- Feira de Santana: 4 vagas
- Ilhéus: 1 vaga
- Luís Eduardo Magalhães: 1 vaga
Farmacêutico
- Salvador: 3 vagas
- Ilhéus: 1 vaga
- Santo Antônio de Jesus: 1 vaga
Farmacêutico substituto de loja
- Salvador: 1 vaga
Gerente de loja farmacêutico
- Dias d’Ávila: 1 vaga
Balconista de medicamentos
- Salvador: 1 vaga
- Lauro de Freitas: 1 vaga
Atendente de delivery
- Salvador: 1 vaga
Operador de delivery
- Salvador: 1 vaga
- Fiscal de loja
- Salvador: 1 vaga
- Camaçari: 1 vaga
