SAÚDE PÚBLICA

Escola de Saúde abre 50 vagas para curso de cuidados paliativos

Inscrições são feitas exclusivamente pela internet até fevereiro

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 19:58 h

Inscrições vão até o dia 9 de fevereiro
A Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis (ESPBA), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), abriu 50 vagas para o Curso de Especialização em Cuidados Paliativos (Nível Técnico), voltado a técnicos de enfermagem que desejam se qualificar para atuar na assistência hospitalar de pacientes em sofrimento grave.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site www.saude.ba.gov.br/educacao/processos-seletivos, onde também está disponível o edital.

Realizado em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) e a Academia Estadual de Cuidados Paliativos da Bahia (AECP-BA), o curso terá carga horária de 300 horas, com início em 3 de março, duração de cinco meses e atividades presenciais combinadas com aprendizagem autodirigida.

Os alunos também terão acesso a materiais complementares pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O programa tem o objetivo de desenvolver competências técnicas e humanas, preparando os profissionais para oferecer cuidados éticos, humanizados e seguros, alinhados aos princípios dos cuidados paliativos.

