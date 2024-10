Mais de 9 mil ambulantes se cadastraram para festas de Salvador

Prefeitura vai disponibilizar um total de 8.590 vagas para o próximo ciclo de festejos - Foto: Lucas Moura/ Secom PMS

A Secretaria de Ordem Pública (Semop) contabilizou 9.131 ambulantes inscritos para as festas populares de Salvador no próximo verão. O processo iniciou no dia 11 de setembro e teve fim na última quinta-feira,10, tendo ocorrido novamente de forma online e com suporte das Prefeituras-Bairro para aqueles que tiveram dificuldade no acesso à internet.

Como os trabalhadores puderam se cadastrar para mais de um evento, foram registradas pelo sistema 33.108 inscrições, sendo a maior parte para o Carnaval (8.725), seguido pelos eventos de pré-Carnaval (5.925), Festival Virada Salvador (5.877), Festa de Iemanjá (4.968), Lavagem do Bonfim (4.795) e Lavagem de Itapuã (2.818).



A Prefeitura vai disponibilizar um total de 8.590 vagas para o próximo ciclo de festejos.

“Encerramos o cadastramento dos ambulantes para as festas de 2024/2025 e agradecemos a todos que participaram.No dia 16 de outubro, vamos divulgar a primeira lista com os nomes aprovados. Nosso objetivo é garantir uma festa organizada, onde todos possam trabalhar de forma segura. Seguimos juntos, melhorando cada vez”, destaca o titular da Semop, Alexandre Tinoco.

O secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes, ressalta a parceria para o cadastro dos ambulantes que buscam vagas para atuarem nos festejos.

“Esse esforço visa regulamentar e organizar a atividade dos vendedores ambulantes, promovendo um ambiente mais seguro e acessível tanto para os trabalhadores quanto para a população",

Processo

Após o cadastramento, os trabalhadores vão passar por seleção baseada em critérios sociais validados pela Semop em parceria com entidades como Ministério Público do Trabalho, Defensorias Públicas do Estado (DPE-BA) e da União (DPU), além de representantes dos próprios ambulantes.

O ranking para os ambulantes tem como critério classificatório, pontuando trabalhadores com residência em Salvador, participação anterior em evento ao qual está se pleiteando nova vaga, ser aposentado ou idoso, mãe solo e ter participado de algum curso de capacitação para a atividade exercida.

Os critérios são cumulativos, chegando ao máximo de 11 pontos, garantindo mais igualdade de condições para todos os inscritos.