Limpurb entrega caminhões plotados em apoio ao Outubro Rosa

As "margaridas", agentes de limpeza estavam trajadas com novo fardamento da cor da mobilização - Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizou, nesta sexta-sexta, 11, a entrega oficial de caminhões plotados em uma ação alusiva ao Outubro Rosa, campanha que busca conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero. A cerimônia aconteceu na sede do órgão, na região de Porto Seco, e contou com a presença das "margaridas" – as agentes de limpeza estavam trajadas com novo fardamento da cor da mobilização.



Os caminhões, que circularão por diversos bairros da cidade, como São Rafael, Rio Vermelho e Amaralina, são parte da campanha deste ano, cujo tema é “Elas por elas: uma por todas e todas pela prevenção”. A ação visa disseminar a mensagem de conscientização e a importância de exames regulares.

O presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, ressaltou a continuidade dessas campanhas e da necessidade de levar à população uma mensagem sobre o autocuidado.

"A gente já faz este tipo de ação todo ano. É fundamental para informar sobre a importância de cuidar da saúde", afirmou. Dois caminhões estarão circulando em áreas estratégicas da cidade.

As “margaridas” também desempenham um papel fundamental nessa campanha. Sueli, uma das agentes, apresenta sua experiência pessoal com a doença e orienta sobre a importância dos exames de rotina. “É bom ter mulher se cuidando. O tratamento e a detecção precoce salvam vidas”, ressaltou.

Estagiária de design da Limpurb, Isabel Regina Neiva foi responsável pela criação da arte nos caminhões. Com 22 anos, ela conta que se inspirou na força das mulheres que enfrentam o câncer e buscou transmitir uma mensagem de esperança e encorajamento por meio de sua arte.

"O câncer não é uma sentença, e é essencial que as mulheres se cuidem e façam seus exames de rotina", disse ela, ressaltando a importância da prevenção.