Mais um corpo é encontrado em carrinho de supermercado em Salvador

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado na manhã deste domingo, 17, dentro de um carrinho de supermercado no bairro da Calçada, em Salvador.

Segundo a ocorrência, a vítima, ainda não identificada, foi esquartejada e deixada enrolada em um carrinho de supermercado. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a vítima, além de apurar a autoria e a motivação do crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso.

Outros casos

Na última sexta-feira, 15, outro corpo foi achado também em um carrinho de supermercado. Desta vez, na Avenida Heitor Dias, em Salvador. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima e o que teria levado à sua morte.

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso misterioso lembra um similar que aconteceu há pouco tempo. Mais precisamente, no dia 28 de setembro no bairro do Bonocô. Na ocasião, o corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado esquartejado na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, dentro de um carrinho próximo a um supermercado conhecido da região.

A vítima foi identificada como Richard Jesus de Santana. As informações eram de que um grupo criminoso o confundiu com um integrante de uma facção rival e, por isso, o sequestraram enquanto passava pela Federação. Os suspeitos colocaram ele no veículo e, desde então, ele não foi mais visto com vida.