Martelo batido: saiba qual será o dia da Lavagem do Bonfim em 2025

Lavagem do Bonfim - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Janeiro já chegou. Ou seja: está oficialmente aberta a temporada de festejos de verão em Salvador. O primeiro evento oficial será a tradicional Lavagem do Bonfim, que em 2025 está marcada para 16 de janeiro.

O evento celebrará os 280 anos da chegada da imagem de Senhor do Bonfim. O tema escolhido para a festividade é “Encharque o Coração de Esperança”, em alusão ao Ano Jubilar de Esperança instituído pelo Papa Francisco.

Leia também:

>> Homem morre após confronto com a PM em Fazenda Coutos

>> Volta para Salvador: tempo de espera na fila do ferry chega a 3h30

>> Mais de 100 objetos irregulares são apreendidos no Pôr do Som

As informações foram anunciadas pelo reitor da Basílica, padre Edson Menezes.

"Ainda achamos cedo para adiantar todos os detalhes da festa, mas a celebração vai girar em torno do tema da esperança. O Papa Francisco declarou o ano de 2025 como o ano de jubileu de esperança, e estaremos celebrando os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim", disse o padre Edson Menezes.