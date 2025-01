Mais de 100 objetos irregulares são apreendidos no Pôr do Som

Tesouras, facas, espelhos, garfos, alicates e palitos foram apreendidos - Foto: Divulgação SSP

A Polícia Militar da Bahia registrou a apreensão de 116 objetos irregulares no evento Pôr do Som, que aconteceu nesta quarta-feira, 1º, no Farol da Barra, em Salvador. Os itens foram retidos através dos Portais de Abordagem no local.

Entre os itens apreendidos haviam tesouras, facas, espelhos, garfos, alicates, palitos e outros objetos.

No entorno da festa, foram realizadas ações preventivas e ostensivas pelas forças estaduais de segurança para garantir a segurança do público.