Médica que agrediu motorista é intimada a depor na polícia

Caso é tratado como um crime de injúria real - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A médica Fedra Emanuela Aquino Barreto, que foi filmada agredindo o motorista de aplicativo Luan Felipe de Araújo, de 33 anos, foi intimada pela Polícia Civil (PC-BA) para depor na 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas). A data de depoimento ainda não foi revelada.

O motorista Luan Felipe, por outro lado, já prestou depoimento nesta quarta-feira (8). Acompanhado do seu advogado, a vítima detalhou à polícia sobre as agressões que sofreu da médica.

"Assim que a gente ouviu o Luan, a gente expediu uma intimação pra que essa pessoa compareça pra poder prestar também esclarecimentos, a versão dos fatos sobre a ótica dessa pessoa", disse o delegado Ramon Costa, em entrevista à TV Bahia.

O caso é tratado como um crime de injúria real, aberto na vara criminal, mas Luan também moveu um processo por danos morais na vara cível. Investigações, incluindo diligências e depoimentos, continuam em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.

O caso

A médica Fedra Emanuela Aquino Barreto foi flagrada agredindo Luan Felipe de Araújo, motorista por aplicativo, durante uma corrida realizada no dia 26 de dezembro de 2024, no bairro Horto Florestal, em Salvador. O caso gerou repercussão nas redes sociais na terça-feira (7), após divulgação do vídeo que mostra o momento da confusão.

Nas imagens, é possível ver a médica questionando o motorista após ele se recusar a entrar na garagem do condomínio, onde seria o destino da viagem. Em seguida, ela explica que não desceria na frente do condomínio por estar "cheia de joias".

O clima esquentou quando, do banco de trás do veículo, ela tentou virar o volante à força e começou a agredir o trabalhador com tapas no rosto e no corpo. Durante o ataque, a médica ainda chamou o motorista de "imbecil" diversas vezes.