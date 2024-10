Menino de 11 anos que estava desaparecido é encontrado na Barra

A criança também foi a primeira desaparecida a ser inserida no Projeto Amber Alert Brasil - Foto: Haeckel Dias | Ascom-PC

Uma criança de 11 anos, que teve o desaparecimento divulgado pela Polícia Civil no Amber Alert Brasil, foi encontrada em menos 12 horas. Uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) visualizou imagens da região da Barra e localizou o garoto.

Segundo a titular da DPP, Ana Cristina Santos Silva de Carvalho, a criança saiu de casa e foi para o Farol da Barra. “Fizemos o levanto de câmeras na região e tivemos êxito na missão, na manhã desta terça-feira, 8”, informou.

A criança também foi a primeira desaparecida a ser inserida no Projeto Amber Alert Brasil, que é um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com a empresa de tecnologia social Meta, que tem como objetivo auxiliar na localização de crianças e adolescentes em situação de risco.

A tecnologia permite a realização de alertas, contendo informações de crianças ou adolescentes desaparecidos e em situação de risco iminente de lesão corporal grave ou morte, ocorridos no prazo máximo de 72 horas.

Os informes são repassados pelas redes sociais Facebook e Instagram, por meio do feed - publicações sugeridas - para as pessoas com perfis nessas plataformas digitais, num raio aproximado de 160 km de distância do local onde foi vista pela última vez.