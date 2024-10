07/10/2024 às 23:01 | Autor: Da Redação TROCA DE TIROS Traficantes do CV morrem em confronto com a PM em Narandiba troca de tiros aconteceu na noite desta segunda-feira, 7, na localidade conhecida como Ubatã, no bairro Narandiba

De acordo com informações da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), as equipes foram atacadas por um grupo de homens armados e durante confronto foram encontrados dois bandidos no chão - Foto: ASCOM | PMBA

