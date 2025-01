Mergulhador desaparecido: coronel explica principais motivações

Williams estava realizando uma inspeção nas âncoras - Foto: Divulgação / Governo da Bahia

As buscas pelo mergulhador, Williams da Silva Teixeira, 54 anos, continuam. Ele está desaparecido desde segunda-feira, 16, quando foi prestar um serviço de sondagem para concessionária responsável pela Ponte Salvador-Itaparica.

Na manhã desta sexta-feira, 20, os mergulhadores que fazem as buscas se reuniram para ampliar a procura por Williams da Silva na Baía de Todos os Santos, onde realizam uma varredura. Em entrevista ao PORTAL A TARDE, o bombeiro militar, coronel Lusquinhos explicou como as buscas são feitas.

“Em primeiro momento a gente mergulha no local, um local fundo, um mergulho técnico descompressivo, já foi feito. Estivemos no local duas vezes, vamos retornar para tirar algumas dúvidas”, disse o coronel.

Segundo o bombeiro militar, a área tem entre 35 e 42 metros de profundidade, e os mergulhadores têm alternado entre as buscas subaquáticas e pela superfície, já que o corpo está desaparecido há mais de 72 horas e as chances do corpo ter flutuado são grandes, reforçou o militar.

Ainda de acordo com o coronel existem muitas dúvidas sobre o caso, por isso vão ampliar a área de varredura, “o mergulhador soltou o equipamento dele, mas a gente não sabe se ele está ou não com o lastreado. Algumas dúvidas que ficaram faltando, a gente vai voltar e ampliar a área”.

O coronel também elencou algumas das possíveis motivações do incidente, “a pessoa que se acidentou fazia um mergulho comercial, estava trabalhando, então pode ter acontecido falha de equipamento, o planejamento pode não ter saído de acordo como ele queria e acabou gerando uma subida rápida, um afogamento, uma gama de fatores pode ter dado errado nesse mergulho”, explicou.

Ao longo das buscas para encontrar mais pistas e o mergulhador, o coronel aponta para a investigação da motivação do incidente, “Tem que fazer um estudo do que foi que aconteceu para um mergulho comercial, que tem todo um aparato, ter dado errado”, concluiu.

Confira a entrevista: