"Sem parar", diz comandante dos Bombeiros sobre busca por mergulhador

As buscas pelo mergulhador Williams da Silva Teixeira, que desapareceu durante a construção da ponte Salvador-Itaparica, continuam, garante o comandante-geral dos Bombeiros, Adson Marchesini, nesta sexta-feira, 20. Em entrevista ao Portal A TARDE, o líder atualizou as informações sobre o caso, garantindo que equipes especializadas foram empregadas no resgate.

"Continua a busca, o mergulho não parou. Temos um especialista em mergulho que já se reuniu com a equipe e está indo para o local para dar continuidade aos trabalhos. A equipe está no mar realizando a varredura em toda a Bahia de Todos os Santos, ampliando a área da busca. Estamos verificando a possibilidade do corpo já ter se movido para outro ponto da baía, e vamos continuar com os mergulhos hoje para tentar localizar a vítima", afirmou o comandante.

A operação é considerada desafiadora pelas intensas correntes que atingem o fundo do mar naquela região, o que dificulta a localização do corpo.

"A correnteza é muito forte lá embaixo, e isso amplia as possibilidades. Sabemos que o corpo, nesta altura, já deveria estar boiando. No entanto, não podemos afirmar se ele estava com peso, o que poderia tê-lo mantido submerso, ou até mesmo se as correntes o levaram para distâncias mais longas", disse o comandante.

"Estamos já trabalhando nesta possibilidade, realizando uma revisão completa, para garantir que todas as condições sejam atendidas e que possamos melhorar os recursos de busca", completou.

Relembre o caso

O mergulhador Williams da Silva Teixeira, de 54 anos, desapareceu na última segunda-feira, 16. Ele prestava serviço para uma terceirizada da concessionária da Ponte Salvador-Itaparica e estava realizando uma inspeção nas âncoras no momento do ocorrido.

De acordo com a concessionária, o trabalhador realizava a substituição de uma das boias de sinalização da ancoragem da balsa quando foi verificado que o cilindro de oxigênio dele subiu até a superfície do mar. Ainda conforme a empresa, outro mergulhador que estava no apoio submergiu para verificar o ocorrido, porém não localizou o colega.

Em nota, a Capitania dos Portos informou que após tomar conhecimento do ocorrido, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) foi enviada para o local a fim de realizar as buscas e ampliar as informações. Adicionalmente, foi divulgado Aviso aos Navegantes, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que, porventura, estejam nas áreas próximas.