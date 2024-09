Metrô: Cittamobi exibirá lotação e tempo estimado do próximo trem

Cittamobi e CCR Metrô Bahia anunciam parceria inédita - Foto: Divulgação CCR Metrô Bahia

Uma novidade vai aprimorar ainda mais a mobilidade urbana e a experiência dos passageiros do transporte público de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana. Entre os benefícios, está a possibilidade de conferir, antes de sair de casa, o tempo estimado de chegada do próximo trem do Sistema Metroviário.



Em parceria com o CCR Metrô, o Cittamobi, conhecido por fornecer horários dos ônibus em tempo real e por facilitar o planejamento de rotas que incluem diversos meios de transporte, agora integra informações em tempo real do metrô de Salvador, se tornando intermodal.

Além das funcionalidades já existentes no aplicativo, agora vai exibir a informação em tempo real da lotação dos trens. Os passageiros que utilizam o Cittamobi na capital baiana poderão visualizar as opções de transporte público disponíveis no mapa, facilitando a localização de estações de metrô próximas.

Para baixar o aplicativo, basta visitar o site oficial do Cittamobi www.cittamobi.com.br, ou nas lojas oficiais de iOS e Android.