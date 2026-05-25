Metrô prorroga inscrições para 40 vagas de emprego em Salvador

Siga o A TARDE no Google

As inscrições para as 40 vagas de Agente de Atendimento e Segurança (AAS) do Metrô Bahia foram prorrogadas até sábado, 30. Do total de oportunidades, 20 são exclusivas para mulheres.

De acordo com a empresa, os profissionais contratados irão atuar no atendimento aos clientes nas estações, prestando orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando e controlando o fluxo de acesso de passageiros, além de contribuir para a preservação da segurança patrimonial e da integridade física de clientes e colaboradores. Entre as atribuições também estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão possuir bom condicionamento físico, já que o processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), etapa destinada a avaliar a capacidade física necessária para o desempenho das atividades da função.

Segundo a empresa, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, acesso ao Wellhub, day off no aniversário e participação nos lucros ou resultados (PLR).

Como efetuar o cadastro e mais informações: