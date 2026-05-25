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Metrô prorroga inscrições para 40 vagas de emprego em Salvador

Metade das oportunidades são exclusivas para mulheres

Victoria Isabel
Por
As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio.
As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio. - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

As inscrições para as 40 vagas de Agente de Atendimento e Segurança (AAS) do Metrô Bahia foram prorrogadas até sábado, 30. Do total de oportunidades, 20 são exclusivas para mulheres.

De acordo com a empresa, os profissionais contratados irão atuar no atendimento aos clientes nas estações, prestando orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando e controlando o fluxo de acesso de passageiros, além de contribuir para a preservação da segurança patrimonial e da integridade física de clientes e colaboradores. Entre as atribuições também estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público.

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Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão possuir bom condicionamento físico, já que o processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), etapa destinada a avaliar a capacidade física necessária para o desempenho das atividades da função.

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Segundo a empresa, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, acesso ao Wellhub, day off no aniversário e participação nos lucros ou resultados (PLR).

Como efetuar o cadastro e mais informações:

  • Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
  • Clique na aba 'Contato';
  • Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
  • Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
  • Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.
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emprego metrô vagas

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