Metrô terá operação especial na Semana Santa; veja mudanças

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Haverá ampliação da oferta de trens - Foto: CCR Metrô | Divulgação

O Metrô Bahia vai operar com esquema especial durante o feriado prolongado da Semana Santa para atender ao aumento no fluxo de passageiros na nova rodoviária de Salvador. A estratégia tem como foco a Estação Águas Claras, que possui ligação direta com o terminal rodoviário da capital.

De acordo com a concessionária, haverá ampliação da oferta de trens conforme a demanda, além de reforço nas equipes de atendimento e segurança, especialmente na estação integrada à rodoviária. A medida busca garantir mais agilidade no deslocamento dos passageiros e evitar congestionamentos no acesso ao terminal.

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Segundo Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais da empresa, o sistema está preparado para absorver o aumento da procura.

“O Metrô Bahia está preparado para atender ao aumento da demanda neste período, garantindo uma operação segura e eficiente. A integração com a rodoviária permite que os passageiros tenham uma alternativa rápida e previsível para chegar ao terminal”, afirmou.

A concessionária também orienta os usuários a adotarem práticas de embarque consciente, como aguardar o desembarque completo antes de entrar nos trens, respeitar a sinalização nas plataformas e utilizar adequadamente os espaços.

Horários:

Durante a Sexta-feira Santa, no dia 3, o funcionamento do sistema será mantido normalmente, das 5h à 0h, seguindo a programação habitual.