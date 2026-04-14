SALVADOR
Monte Tabor oferece 120 bolsas gratuitas para cursos em Salvador
As vagas contemplam as áreas de Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia
Siga o A TARDE no Google
O Monte Tabor, instituição referência em saúde e educação na Bahia, está com inscrições abertas para 120 bolsas integrais em quatro cursos profissionalizantes. As oportunidades são para a unidade Ludovica - Centro de Educação Profissional, localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador.
As vagas contemplam as áreas de Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo (ou técnico em Enfermagem para cursos específicos) e comprovar baixa renda.
As inscrições presenciais seguem até a próxima sexta-feira, 17 de abril, na sede do Ludovica, situada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes.
Oportunidades Itinerantes
Além das vagas em Pau da Lima, o Monte Tabor promove cursos itinerantes em parceria com outras instituições em diversos pontos da capital baiana. Cada capacitação oferece 35 bolsas integrais:
- Uruguai (Colégio Estadual Solange Hortélio Franco): Agente de Higienização (Inscrições até 16/04).
- Stella Maris (Obras Sociais Anjo Bom da Bahia): Cuidador da Pessoa Idosa (Inscrições até 17/04).
- Bonfim (Projeto Bom Samaritano): Agente de Higienização (Inscrições até 22/04).
- Iguatemi (Faculdade Anhanguera): Assistente Administrativo e Financeiro (Inscrições até 17/04).
O resultado da seleção será publicado no site oficial (www.montetabor.org.br) e nas redes sociais da instituição.
Serviço
- Local: Ludovica - Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209 – Pau da Lima, Salvador/BA.
- Dúvidas: (71) 99944-0542 (WhatsApp).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes