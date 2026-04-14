Monte Tabor oferece 120 bolsas gratuitas para cursos em Salvador

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Os candidatos passarão por uma avaliação diagnóstica de Matemática e Português - Foto: Divulgação

O Monte Tabor, instituição referência em saúde e educação na Bahia, está com inscrições abertas para 120 bolsas integrais em quatro cursos profissionalizantes. As oportunidades são para a unidade Ludovica - Centro de Educação Profissional, localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

As vagas contemplam as áreas de Atualização de Enfermagem em Pediatria, Atualização em UTI Neonatal, Copeiro Dietista e Atendente de Farmácia. Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo (ou técnico em Enfermagem para cursos específicos) e comprovar baixa renda.

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As inscrições presenciais seguem até a próxima sexta-feira, 17 de abril, na sede do Ludovica, situada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes.

Oportunidades Itinerantes

Além das vagas em Pau da Lima, o Monte Tabor promove cursos itinerantes em parceria com outras instituições em diversos pontos da capital baiana. Cada capacitação oferece 35 bolsas integrais:

Uruguai (Colégio Estadual Solange Hortélio Franco): Agente de Higienização (Inscrições até 16/04).

Stella Maris (Obras Sociais Anjo Bom da Bahia): Cuidador da Pessoa Idosa (Inscrições até 17/04).

Bonfim (Projeto Bom Samaritano): Agente de Higienização (Inscrições até 22/04).

Iguatemi (Faculdade Anhanguera): Assistente Administrativo e Financeiro (Inscrições até 17/04).

O resultado da seleção será publicado no site oficial (www.montetabor.org.br) e nas redes sociais da instituição.

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